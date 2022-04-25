Зеленський подякував Байдену і народу США за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України. Він також висловив подяку американцям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Twitter.
"Позаду два місяці героїчного всенародного опору агресії з боку РФ. Вдячний президенту США Джо Байдену і всьому народу США за лідерство в підтримці України. Сьогодні український народ - єдиний і сильний, а дружба і партнерство - міцні як ніколи!" - зазначив глава держави.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що армію Російської Федерації необхідно визнати терористичною організацією.
Раніше Зеленський виключив можливість застосування Україною ядерної зброї.
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