Зеленский о победе на Евровидении: сделаем все, чтобы конкурс принимал украинский Мариуполь

"В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!" - говорится в публикации.

Высказываясь о победе представителей Украины на престижном конкурсе, президент отметил, что "наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу".

Зеленский поблагодарил группу Kalush Orchestra за победу "и всех, кто отдал за нас свои голоса!"

"Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом. Слава Украине!" - пишет президент.

Напомним, после исполнения песни Stefania в финале "Евровидения" лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк всему миру рассказал о войне в Украине. Артист под угрозой дисквалификации попросил "помочь Украине, Мариуполю, помочь "Азовстали" прямо сейчас". "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказал он.

Украина выиграла Евровидение 2022, набрав всего 631 голос, из которых от зрителей - 439, что является рекордом (фото: скриншот)

Видео: выступление Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022 с песней Stefania