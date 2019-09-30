Зеленский планирует вторую поездку в США

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский и Трамп обсуждали вопрос нового визита президента Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский планирует официальный визит в США. Об этом рассказал помощник президента Андрей Ермак в интервью "ТСН".

Ермак заявил, что Зеленский и президент США Дональд Трамп обсуждали вопрос нового визита на встрече в Нью-Йорке.

"Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: да, торговля - с американской стороны у меня отвечает госсекретарь, по энергетике - министр Перри, с украинской стороны ... То есть сегодня мы имеем такие задачи и расписание по подготовке уже официального визита", - сказал Ермак.

Напомним, президент Украины Водолимир Зеленский 23 сентября прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский выступил с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также принял участие в саммите по Целям устойчивого развития. Глава государства провел ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский и Трамп во время встречи в Нью-Йорке обсудили широкий круг вопросов, включая преодоление коррупции в Украине и энергетическую безопасность.