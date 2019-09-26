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Зеленский обсудил с Трампом борьбу с коррупцией и энергобезопасность

Новости » Политика    26.09.2019 - 01:15
Зеленский обсудил с Трампом борьбу с коррупцией и энергобезопасность
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Президент хочет показать Трампу демократическую Украину

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке обсудили широкий круг вопросов, включая преодоление коррупции в Украине и энергетическую безопасность. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В частности обсудили реформы и борьбу с коррупцией.

"Сказал президенту США, что это не очень хорошая реклама для Украины, когда все говорят, что страна коррумпирована. Я пригласил его в Украину, чтобы он приехал и увидел, что у нас действительно демократическая, европейская страна... Хотел бы, чтобы эта "реклама" закончилась", - сообщил Зеленский о своей беседе с Трампом.

Также, по его словам, они с президентом США обсудили вопросы энергетической безопасности.

"Мы хотим быть действительно независимыми и иметь много кейсов, чтобы нам никто не выкручивал руки относительно газа, энергетической безопасности, угля. Все это обсудили", - утверждает президент Украины.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийвстречаДональд Трамп
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