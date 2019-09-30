Зеленський планує другу поїздку в США

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський і Трамп обговорювали питання нового візиту президента України до США

Президент України Володимир Зеленський планує офіційний візит до США. Про це розповів помічник президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "ТСН".

Єрмак заявив, що Зеленський і президент США Дональд Трамп обговорювали питання нового візиту на зустрічі в Нью-Йорку.

"Саме за ініціативою президента Трампа було дуже так конкретно акцентовано: так, торгівля - з американської сторони у мене відповідає держсекретар, по енергетиці - міністр Перрі, з української сторони ... тобто сьогодні ми маємо такі завдання і розклад по підготовці вже офіційного візиту", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, президент України Водолимир Зеленський 23 вересня прибув з робочим візитом до США для участі в 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський виступив з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також взяв участь у саміті з Цілей сталого розвитку. Глава держави провів низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський і Трамп під час зустрічі в Нью-Йорку обговорили широке коло питань, враховуючи подолання корупції в Україні та енергетичну безпеку.