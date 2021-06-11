ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский планирует подписать во время визита в США ряд соглашений, - ОП

Новина українською →
Киев, Пятница 11 июня 2021 15:26
Зеленский планирует подписать во время визита в США ряд соглашений, - ОП Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США планируется подписание ряда соглашений в сфере политики, безопасности, военно-технического сотрудничества, экономики и экологии.

Об этом в интервью изданию "Европейская правда" сообщил замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

По его словам, прошло учредительное заседание по созданию рабочей группы по подготовке визита Зеленского в США. "Мы обсуждали ряд соглашений, которые должны быть подписаны в ходе этого визита", - уточнил Сибига.

Он отметил, что часть этих соглашений касаются безопасности и военно-технического сотрудничества. Визит главы государства в США нацелен на достижение конкретных результатов по конкретным направлениям - от политики до экономики и экологии. "Мы ставим амбициозные цели", - добавил замглавы ОП.

Напомним, 7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора он пригласил своего украинского коллегу посетить Белый дом этим летом.

Отметим, во время беседы с Байденом Зеленский заявил о необходимости предоставление Украине плана действий для вступления в НАТО с привязкой к датам.

Как писало РБК-Украина, после разговора Зеленский сообщил, что он принял приглашение от Байдена. Визит украинского президента в США планируется на июль 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки визит
NEWS
В Украине 1603 новых случая коронавируса
В Украине 1603 новых случая коронавируса
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами