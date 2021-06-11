Зеленский планирует подписать во время визита в США ряд соглашений, - ОП
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США планируется подписание ряда соглашений в сфере политики, безопасности, военно-технического сотрудничества, экономики и экологии.
Об этом в интервью изданию "Европейская правда" сообщил замглавы Офиса президента Андрей Сибига.
По его словам, прошло учредительное заседание по созданию рабочей группы по подготовке визита Зеленского в США. "Мы обсуждали ряд соглашений, которые должны быть подписаны в ходе этого визита", - уточнил Сибига.
Он отметил, что часть этих соглашений касаются безопасности и военно-технического сотрудничества. Визит главы государства в США нацелен на достижение конкретных результатов по конкретным направлениям - от политики до экономики и экологии. "Мы ставим амбициозные цели", - добавил замглавы ОП.
Напомним, 7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора он пригласил своего украинского коллегу посетить Белый дом этим летом.
Отметим, во время беседы с Байденом Зеленский заявил о необходимости предоставление Украине плана действий для вступления в НАТО с привязкой к датам.
Как писало РБК-Украина, после разговора Зеленский сообщил, что он принял приглашение от Байдена. Визит украинского президента в США планируется на июль 2021 года.