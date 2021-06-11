Зеленський планує підписати під час візиту до США низку угод, - ОП

Під час візиту президента України Володимира Зеленського в США планується підписання низки угод у сфері політики, безпеки, військово-технічного співробітництва, економіки та екології.

За його словами, пройшло установче засідання щодо створення робочої групи з підготовки візиту Зеленського до США. "Ми обговорювали ряд угод, які повинні бути підписані в ході цього візиту", - уточнив Сибіга.

Він зазначив, що частина цих угод стосуються безпеки і військово-технічного співробітництва. Візит Глави держави в США націлений на досягнення конкретних результатів за конкретними напрямками - від політики до економіки та екології. "Ми ставимо амбітні цілі", - додав заступник голови ОП.