Зеленський про план для України: усі партнери мають однаково розуміти ризики

За словами Зеленського, сила і єдність партнерів України у світі визначатимуть не лише швидкість закінчення війни, а й те, наскільки довго в регіоні не буде нових конфліктів.

"Чим сильніші будуть спільні позиції світу по таких пунктах, тим тривалішим буде мир. І це залежить не лише від України, а й від об’єднаної позиції Європи та позиції США", - зазначив Зеленський, вочевидь маючи на увазі США, які хочуть протиснути мирний план Дональда Трампа, навіть попри думку європейців.

Президент України також підкреслив, що нинішня робота над підготовкою відповідних міжнародних угод має принципове значення. Вона спрямована на довгостроковість миру, і всі партнери повинні чітко розуміти виклики та ризики, пов’язані з цим процесом.

"Принциповість позиції зараз полягає у підготовці відповідної угоди. Це не лише питання того, коли закінчиться війна, а й як довго не буде війни наступної", - додав він.

Таким чином, Зеленський закликав міжнародних партнерів до консолідованих дій і стратегічного підходу, щоб мир після війни був стійким і довготривалим.