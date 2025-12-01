Зеленский о плане для Украины: все партнеры должны одинаково понимать риски

По словам Зеленского, сила и единство партнеров Украины в мире будут определять не только скорость окончания войны, но и то, насколько долго в регионе не будет новых конфликтов.

"Чем сильнее будут общие позиции мира по таким пунктам, тем продолжительнее будет мир. И это зависит не только от Украины, но и от объединенной позиции Европы и позиции США", - отметил Зеленский, очевидно имея в виду США, которые хотят продавить мирный план президента США Дональда Трампа, даже несмотря на мнение европейцев.

Президент Украины также подчеркнул, что нынешняя работа над подготовкой соответствующих международных соглашений имеет принципиальное значение. Она направлена на долгосрочность мира, и все партнеры должны четко понимать вызовы и риски, связанные с этим процессом.

"Принципиальность позиции сейчас заключается в подготовке соответствующего соглашения. Это не только вопрос того, когда закончится война, но и как долго не будет войны следующей", - добавил он.

Таким образом, Зеленский призвал международных партнеров к консолидированным действиям и стратегическому подходу, чтобы мир после войны был устойчивым и долговременным.