Зеленський після зустрічі з Умєровим анонсував перестановки в Міноборони

Сьогодні, 12 липня, український президент провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Після чого Зеленський натякнув на кадрові зміни в державних інституціях.

"Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави", - сказав президент.

Він наголосив, що відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом.