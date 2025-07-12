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Зеленський після зустрічі з Умєровим анонсував перестановки в Міноборони

Фото: український президент Володимир Зеленський та міністр оборони Рустем Умєров (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Україні потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Рішення щодо цього будуть незабаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Сьогодні, 12 липня, український президент провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Після чого Зеленський натякнув на кадрові зміни в державних інституціях.

"Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави", - сказав президент.

Він наголосив, що відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом.

Умєров може стати послом України у США

Днями стало відомо, що посол України у США Оксана Маркарова залишає свою посаду. У цьому контексті почались активні обговорення щодо того, хто стане її наступником.

Вчора, 10 липня, президент Зеленський припустив, що на чолі українського посольства у Вашингтоні може опинитися нинішній міністр оборони Рустем Умєров.

Він, щоправда, додав, що, якщо це рішення буде ухвалене, Україну очікують масштабні кадрові зміни в Кабінеті міністрів.

Зауважимо, що раніше співрозмовники РБК-Україна назвали й інших кандидатів. Крім Умєрова, серед потенційних кандидатів на посаду посла в США згадуються також прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр Ольга Стефанишина та міністр енергетики Герман Галущенко.

Варто відзначити, що, за даними проінформованого джерела РБК-Україна, призначення Умєрова послом в США може запустити швидке перезавантаження Кабміну.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиРустем Умєров