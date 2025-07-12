Зеленский после встречи с Умеровым анонсировал перестановки в Минобороны

Сегодня, 12 июля, украинский президент провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. После чего Зеленский намекнул на кадровые изменения в государственных институтах.

"Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства", - сказал президент.

Он подчеркнул, что соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время.