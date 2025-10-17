ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Набагато довше, ніж планувалося. Зустріч Зеленського і Трампа триває, - джерело

Вашингтон, П'ятниця 17 жовтня 2025 22:41
UA EN RU
Набагато довше, ніж планувалося. Зустріч Зеленського і Трампа триває, - джерело Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп продовжують переговори в Білому домі вже понад дві години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

За інформацією співрозмовника видання, ланч двох лідерів вже завершився.

"Але зустріч триває. Уже понад дві години, набагато довше запланованого", - уточнило джерело.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, у Білому домі відбуваються переговори президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Американський лідер зустрів голову української держави на вході до Білого дому, після чого вони спілкувалися із пресою. Відповідаючи на запитання журналістів Зеленський, зокрема, запропонував Трампу угоду - Україна може надати США тисячі дронів в обмін на ракети Tomahawk.

Потім Зеленський та Трамп розпочали закриті переговори. Вони мали проходити в неформальній атмосфері під час ланчу.

Зеленський та Трамп, як повідомлялося раніше, обговорюють можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, ймовірність переговорів України та РФ на рівні лідерів і не лише.

У той же час джерело РБК-Україна в українській делегації розповіло, що Зеленський привіз Трампу карти з "больовими точками" Росії, удари по яких можуть змусити Кремль завершити війну.

Усі деталі переговорів двох лідерів - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Білий дім Дональд Трамп Війна в Україні Зустріч Зеленського та Трампа
Новини
Трамп і Зеленський зустрілися у Білому домі: все, що відомо на зараз
Трамп і Зеленський зустрілися у Білому домі: все, що відомо на зараз
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів