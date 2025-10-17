ua en ru
Ми готові говорити з Путіним у будь-якому форматі, - Зеленський

США, П'ятниця 17 жовтня 2025 21:19
UA EN RU
Ми готові говорити з Путіним у будь-якому форматі, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський готовий вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якому форматі - двосторонньому чи тристоронньому.

Як передає РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський припустив, що спочатку потрібні переговори, а далі - припинення вогню. Україна, на відміну від Кремля, зацікавлена у мирі.

"Я думаю нам треба сісти та говорити. Далі, нам треба припинення вогню. Ми хочемо миру, Путін - ні", - пояснив президент.

Зеленський зазначив, що обговорить з президентом Трампом все, що буде потрібно, щоб ефективно підштовхнути російського диктатора до столу переговорів. Щодо позиції України, то Київ готовий до переговорів з Путіним незалежно від формату.

"Ми готові говорити у будь-якому форматі: дво- чи тристоронньому", - додав він.

Зазначимо, сам Трамп вже заявив що він вірить у те, що йому у співпраці з Україною вдасться схилити Путіна до завершення війни в Україні та укладення миру. Трамп буде говорити з Путіним про це під час зустрічі у Будапешті.

При цьому зустріч у Будапешті буде двосторонньою. Проте Трамп запевнив, що президент Зеленський постійно буде на зв'язку та оперативно дізнаватиметься про усі деталі переговорів.

Володимир Зеленський Зустріч Зеленського та Трампа
