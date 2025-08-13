Зеленський: після зустрічі на Алясці ми з Трампом узгодимо подальші кроки

Зустріч Путіна і Трампа

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп зустрінеться на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп хоче домовлятися з главою Кремля про припинення вогню між Україною і Росією.

При цьому сам Трамп обіцяв, що після зустрічі спочатку зателефонує Зеленському, а потім - європейським лідерам.

На тлі цього CBS News з посиланням на джерела написало, що зустріч Трампа, Зеленського і Путіна може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

За даними видання, американська влада працює над місцем для такого тристороннього саміту.

До слова, раніше готовність прийняти зустріч Трампа, Зеленського і Путіна підтверджував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.