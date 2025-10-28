Китай после шага Трампа может сократить импорт из РФ, Индия уже дала сигналы, - Зеленский

Президент США Дональд Трамп планирует разговор с Китаем 30 октября. Это может стать важным шагом, если после санкций Пекин уменьшит импорт энергоресурсов из России.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 27 октября.

Зеленский прокомментировал последние санкционные шаги США в отношении России и объяснил их политическое значение. По его словам, введенные президентом Трампом санкции демонстрируют возможности США и создают сигнал для Конгресса.

"Думаю, что Конгрессу политически важно сделать какие-то шаги в ближайшее время. Вот президент сделал, и он политически выиграет эту ситуацию, и Конгрессу перед грядущим годом выборов тоже наверняка надо продемонстрировать силу и внимание к себе", - пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что такой шаг одновременно сигнализирует России, что "окно открыто" для переговоров или возможных поставок дальнобойного оружия Украине.

Президент также сообщил, что Трамп планирует разговор с Китаем 30 октября и выразил надежду, что США смогут убедить Китай вслед за Индией уменьшить закупки энергоресурсов у России.

"Далее - президент Трамп планирует разговор с Китаем 30 числа. Думаю, что это может быть один из его сильных шагов, если после этого решительного санкционного шага Китай будет готов уменьшить импорт. Почему? Потому что у нас есть сигналы, что Индия точно дала все сигналы, что она будет уменьшать импорт энергоресурсов Российской Федерации", - отметил Зеленский.