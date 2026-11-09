Зеленський після розмови з Моді: Індія готова допомогти з експортом зерна

Індія готова стати посередником щодо розблокування зернового коридору у Чорному морі. Україна сподівається на позитивні рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після його спілкування з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Зеленський розповів Моді про ситуацію в дипломатії та підготовку України до переговорів в Абу-Дабі.
"З боку України завжди конструктивний підхід, і потрібна така ж готовність йти на деескалацію від Росії", - каже він.
За словами президента, Моді заявив, що неодноразово говорив російському диктатору Володимиру Путіну про необхідність закінчувати війну проти України.
На думку Зеленського, важливо, щоб Індія знайшла кроки та діалог з іншими лідерами, щоб наблизити кінець війни. Одним із напрямів може бути продовольча безпека.
"Ми обговорили, як Росія блокує експорт зерна в Чорному морі. Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів, і розраховуємо на продовження зусиль в цьому напрямі", - повідомив він.
Зеленський зазначив, що Росія має зрозуміти, що від заблокованих морських шляхів страждає як її економіка, так і сотні мільйонів людей в різних країнах.
Україна та Індія домовилися, що команди будуть на звʼязку щодо цих та інших двосторонніх питань.
Раніше РБК-Україна писало, що Туреччина та Індія висловили ідеї щодо налагодження руху зернових вантажів Чорним морем. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.
Крім того, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв підтримувати зусилля заради миру в Україні. Він сказав це в Нью-Делі після зустрічі з польським колегою.
Також повідомлялося, що Україна веде перемовини з Туреччиною, Єгиптом та Індією про відновлення цивільного судноплавства в Чорному морі.
Ці країни запропонували безпечний прохід для суден під своїми прапорами, а морський експорт українського зерна зупинився ще в серпні.