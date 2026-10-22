Індія заявила про підтримку миру в Україні

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв підтримувати зусилля заради миру в Україні. Він сказав це в Нью-Делі після зустрічі з польським колегою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Моді з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Лідери підбили підсумки переговорів, на яких говорили про розвиток двосторонньої співпраці.

"Пам'ятаймо про те, що відбувається в Україні. Ми підтримуватимемо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - заявив Моді.

Він наголосив, що індійсько-польське стратегічне партнерство відкриває нові можливості. Це партнерство почалося під час візиту Моді до Варшави в серпні 2024 року.

За словами індійського прем'єра, це стосується і перспективи угоди про вільну торгівлю між Індією та Євросоюзом. Вона має набути чинності у 2027 році.

Туск, своєю чергою, відзначив допомогу Польщі індійським студентам, які були в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

"Ми працюватимемо разом, щоб Індія, Польща та Європа були безпечними й максимально незалежними від держав, які домінують у цих сферах", - зазначив Туск.