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Індія заявила про підтримку миру в Україні

14:45 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Індія заявила про підтримку миру в Україні Фото: Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв підтримувати зусилля заради миру в Україні. Він сказав це в Нью-Делі після зустрічі з польським колегою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Моді з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Лідери підбили підсумки переговорів, на яких говорили про розвиток двосторонньої співпраці.

"Пам'ятаймо про те, що відбувається в Україні. Ми підтримуватимемо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - заявив Моді.

Він наголосив, що індійсько-польське стратегічне партнерство відкриває нові можливості. Це партнерство почалося під час візиту Моді до Варшави в серпні 2024 року.

За словами індійського прем'єра, це стосується і перспективи угоди про вільну торгівлю між Індією та Євросоюзом. Вона має набути чинності у 2027 році.

Туск, своєю чергою, відзначив допомогу Польщі індійським студентам, які були в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

"Ми працюватимемо разом, щоб Індія, Польща та Європа були безпечними й максимально незалежними від держав, які домінують у цих сферах", - зазначив Туск.

Нагадаємо, Україна веде переговори з Туреччиною, Єгиптом та Індією про відновлення цивільного судноплавства в Чорному морі.

Ці країни запропонували безпечний прохід для суден під своїми прапорами, а морський експорт українського зерна зупинився ще в серпні.

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