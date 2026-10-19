Україна шукає з Туреччиною, Індією і Єгиптом шлях відновити зерновий коридор
Україна веде переговори з Туреччиною, Єгиптом та Індією про відновлення цивільного судноплавства в Чорному морі. Насамперед ідеться про експорт зерна, який через атаки Росії зупинився ще в серпні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Bloomberg.
Як має працювати схема
Туреччина, Єгипет та Індія запропонували безпечний прохід для суден під своїми прапорами. Такі кораблі заходитимуть і в українські, і в російські порти та вивозитимуть продовольство.
"Одне судно йде до нашого порту, інше - до російського, і ми погоджуємося не атакувати жодне з них", - пояснив Зеленський.
Однак Росія, за його словами, проти цього плану, попри регулярні дзвінки від турецьких, індійських та єгипетських посередників.
Чому це важливо
Чорноморські порти - головний маршрут для українського агроекспорту. За маркетинговий рік через них можна відвантажити близько 36 млн тонн зерна. Із серпня морський експорт зупинився через російські удари по портах і суднах.
"Ми не можемо впоратися з таким обсягом перевезень залізницею", - наголосив Зеленський.
За даними Міністерства аграрної політики, зараз Україна може експортувати лише 38% звичних обсягів.
Прохання до ЄС
Україна також попросила Євросоюз відновити програму "Шляхи солідарності". На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році вона дозволяла вивозити українське зерно європейськими залізницями і портами.
"Ми просимо ЄС відновити "Шляхи солідарності", щоб полегшити експорт зерна. Це зерно потрібне всім", - сказав президент.
Масовані удари по українських портах Росія завдає після того, як влітку Україна почала атакувати її тіньовий флот, що перевозить переважно підсанкційну нафту і пальне. Тим часом США розглядають послаблення санкцій для таких танкерів, пояснюючи це рекордними цінами на фрахт.
У тому ж інтерв'ю Bloomberg Зеленський заявив, що кроки Вашингтона виглядають як спроба схилити Україну до капітуляції. Він також розповів, що США постачають Україні лише 12 ракет до Patriot на місяць.