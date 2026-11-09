RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Зеленский после разговора с Моди: Индия готова помочь с экспортом зерна

16:41 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Индия готова стать посредником по разблокированию зернового коридора в Черном море. Украина надеется на положительные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Зеленский о мирных инициативах

Зеленский рассказал Моде о ситуации в дипломатии и подготовке Украины к переговорам в Абу-Даби.

"Со стороны Украины всегда конструктивный подход, и нужна такая же готовность идти на деэскалацию от России", - говорит он.

По словам президента, Моди заявил, что не раз говорил российскому диктатору Владимиру Путину о необходимости заканчивать войну против Украины.

Разблокировка зернового коридора

По мнению Зеленского, важно, чтобы Индия нашла шаги и диалог с другими лидерами, чтобы приблизить конец войны. Одним из направлений может быть продовольственная безопасность.

"Мы обсудили, как Россия блокирует экспорт зерна в Черном море. Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров, и рассчитываем на продолжение усилий по этому направлению", - сообщил он.

Зеленский отметил, что Россия должна понять, что от заблокированных морских путей страдает как ее экономика, так и сотни миллионов людей в разных странах.

Украина и Индия договорились, что команды будут на связи по этим и другим двусторонним вопросам.

Ранее РБК-Украина писало, что Турция и Индия высказали идеи о налаживании движения зерновых грузов по Черному морю. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио.

Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал поддерживать усилия во имя мира в Украине. Он сказал это в Нью-Дели после встречи с польским коллегой.

Также сообщалось, что Украина ведет переговоры с Турцией, Египтом и Индией о возобновлении гражданского судоходства в Черном море.

Эти страны предложили безопасный проход для судов под флагами, а морской экспорт украинского зерна остановился еще в августе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийУкраинаИндияВойна России против УкраиныЗерновой коридор