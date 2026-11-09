Зеленский после разговора с Моди: Индия готова помочь с экспортом зерна

Зеленский о мирных инициативах

Зеленский рассказал Моде о ситуации в дипломатии и подготовке Украины к переговорам в Абу-Даби.

"Со стороны Украины всегда конструктивный подход, и нужна такая же готовность идти на деэскалацию от России", - говорит он.

По словам президента, Моди заявил, что не раз говорил российскому диктатору Владимиру Путину о необходимости заканчивать войну против Украины.

Разблокировка зернового коридора

По мнению Зеленского, важно, чтобы Индия нашла шаги и диалог с другими лидерами, чтобы приблизить конец войны. Одним из направлений может быть продовольственная безопасность.

"Мы обсудили, как Россия блокирует экспорт зерна в Черном море. Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров, и рассчитываем на продолжение усилий по этому направлению", - сообщил он.



Зеленский отметил, что Россия должна понять, что от заблокированных морских путей страдает как ее экономика, так и сотни миллионов людей в разных странах.

Украина и Индия договорились, что команды будут на связи по этим и другим двусторонним вопросам.