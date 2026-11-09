Зеленский после разговора с Моди: Индия готова помочь с экспортом зерна

Индия готова стать посредником по разблокированию зернового коридора в Черном море. Украина надеется на положительные решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Зеленский рассказал Моде о ситуации в дипломатии и подготовке Украины к переговорам в Абу-Даби.
"Со стороны Украины всегда конструктивный подход, и нужна такая же готовность идти на деэскалацию от России", - говорит он.
По словам президента, Моди заявил, что не раз говорил российскому диктатору Владимиру Путину о необходимости заканчивать войну против Украины.
По мнению Зеленского, важно, чтобы Индия нашла шаги и диалог с другими лидерами, чтобы приблизить конец войны. Одним из направлений может быть продовольственная безопасность.
"Мы обсудили, как Россия блокирует экспорт зерна в Черном море. Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров, и рассчитываем на продолжение усилий по этому направлению", - сообщил он.
Зеленский отметил, что Россия должна понять, что от заблокированных морских путей страдает как ее экономика, так и сотни миллионов людей в разных странах.
Украина и Индия договорились, что команды будут на связи по этим и другим двусторонним вопросам.
Ранее РБК-Украина писало, что Турция и Индия высказали идеи о налаживании движения зерновых грузов по Черному морю. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио.
Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал поддерживать усилия во имя мира в Украине. Он сказал это в Нью-Дели после встречи с польским коллегой.
Также сообщалось, что Украина ведет переговоры с Турцией, Египтом и Индией о возобновлении гражданского судоходства в Черном море.
Эти страны предложили безопасный проход для судов под флагами, а морской экспорт украинского зерна остановился еще в августе.