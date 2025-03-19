Зеленський після переговорів з Трампом: Україна готова до припинення ударів по енергетиці
Україна згодна припинити атаки на об'єкти енергетичної та іншої інфраструктури Росії. Це може стати першим кроком до припинення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в соцмережі X та ексклюзивний коментар поінформованого джерела.
За словами глави української держави, розмова з Трампом була "позитивною, дуже змістовною і відвертою". Лідери після переговорів української та американської команд у Джидді погодилися, що спільну роботу для досягнення міцного миру потрібно продовжувати.
"Ми віримо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським керівництвом міцного миру може бути досягнуто цього року", - наголосив Зеленський.
Часткове і повне перемир'я
Він розповів, що під час переговорів Трамп розкрив подробиці свого дзвінка з російським диктатором Володимиром Путіним і розповів про ключові питання, яких вони торкнулися.
"Одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його здійснити", - уточнив президент.
Зеленський нагадав, що американська сторона пропонувала беззастережне припинення вогню на лінії фронту, і Україна прийняла таку пропозицію. Українська та американська сторони продовжать роботу над реалізацією такої ініціативи. Такий крок необхідний для підготовки всеосяжної мирної угоди.
За словами глави держави, він і Трамп доручили своїм командам вирішити технічні питання, які пов'язані з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню.
"Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями, щоб продовжити координацію кроків із досягнення миру. Ми доручили нашим радникам і представникам провести цю роботу якомога швидше", - зазначив він.
Ситуація на фронті
Також два лідери обговорили ситуацію на фронті. Зеленський розповів Трампу про перебіг боїв у Курській області. Сторони порушили питання звільнення військовополонених і повернення українських дітей, які були захоплені російськими військами.
"Ми також обговорили стан протиповітряної оборони України та можливість її посилення для захисту життів людей", - додав президент.
Ексклюзивні деталі
Поінформоване джерело розповіло РБК-Україна, що Зеленський і Трамп встигли обговорити велику кількість речей.
"І те, про що говорилося з Путіним (у вчорашній розмові Трампа і Путіна, - ред.), і про можливість розширити припинення вогню, і про звільнення полонених. Президент (України, - ред.) постійно просуває ідею звільнення полонених як один із перших кроків. Про ППО ще президент порушив питання, щоб допомогли нам зміцнитися", - додав співрозмовник.
Варто зауважити, що російський диктатор Володимир Путін учора, 18 березня, прийняв пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже прокоментував переговори з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Трампа, дзвінок пройшов "дуже добре".
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