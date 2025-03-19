Зеленський після переговорів з Трампом: Україна готова до припинення ударів по енергетиці

Україна згодна припинити атаки на об'єкти енергетичної та іншої інфраструктури Росії. Це може стати першим кроком до припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в соцмережі X та ексклюзивний коментар поінформованого джерела.

За словами глави української держави, розмова з Трампом була "позитивною, дуже змістовною і відвертою". Лідери після переговорів української та американської команд у Джидді погодилися, що спільну роботу для досягнення міцного миру потрібно продовжувати.

"Ми віримо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським керівництвом міцного миру може бути досягнуто цього року", - наголосив Зеленський.

Часткове і повне перемир'я

Він розповів, що під час переговорів Трамп розкрив подробиці свого дзвінка з російським диктатором Володимиром Путіним і розповів про ключові питання, яких вони торкнулися.

"Одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його здійснити", - уточнив президент.

Зеленський нагадав, що американська сторона пропонувала беззастережне припинення вогню на лінії фронту, і Україна прийняла таку пропозицію. Українська та американська сторони продовжать роботу над реалізацією такої ініціативи. Такий крок необхідний для підготовки всеосяжної мирної угоди.

За словами глави держави, він і Трамп доручили своїм командам вирішити технічні питання, які пов'язані з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню.

"Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями, щоб продовжити координацію кроків із досягнення миру. Ми доручили нашим радникам і представникам провести цю роботу якомога швидше", - зазначив він.

Ситуація на фронті

Також два лідери обговорили ситуацію на фронті. Зеленський розповів Трампу про перебіг боїв у Курській області. Сторони порушили питання звільнення військовополонених і повернення українських дітей, які були захоплені російськими військами.

"Ми також обговорили стан протиповітряної оборони України та можливість її посилення для захисту життів людей", - додав президент.

Ексклюзивні деталі

Поінформоване джерело розповіло РБК-Україна, що Зеленський і Трамп встигли обговорити велику кількість речей.

"І те, про що говорилося з Путіним (у вчорашній розмові Трампа і Путіна, - ред.), і про можливість розширити припинення вогню, і про звільнення полонених. Президент (України, - ред.) постійно просуває ідею звільнення полонених як один із перших кроків. Про ППО ще президент порушив питання, щоб допомогли нам зміцнитися", - додав співрозмовник.

Варто зауважити, що російський диктатор Володимир Путін учора, 18 березня, прийняв пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.