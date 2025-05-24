Зеленський після нічних ударів: Москва навмисно затягує війну, потрібен сильніший тиск

Нічна атака на Україну 24 травня

Під час нічного обстрілу із застосуванням дронів-камікадзе та ракет у Києві лунали вибухи, у столиці активно велась робота ППО. Також у місті фіксували падіння уламків ворожих повітряних цілей у низці районів, повідомлялося про 8 постраждалих.

Водночас, на Оболоні уламки впали на торговий центр та на будинок, і там сталася пожежа.

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Крім того, вчора 23 травня о 22:40 російські війська завдали авіаудару по житловій забудові Костянтинівки, скинувши бомбу "ФАБ-250" із модулем УМПК.

Внаслідок атаки загинула 47-річна жінка, її чоловік отримав тяжкі поранення.

Вдень 23 травня в Одесі пролунали вибухи. Це сталося на тлі оголошеної Повітряними силами загрози про балістику.

Як з'ясувалося пізніше, ворог вдарив двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинув працівник порту.

будинок, і там сталася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.