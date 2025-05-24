Ворог скинув авіабомбу на житловий будинок в Костянтинівці: одна людина загинула, троє поранені

Росія завдала авіаудару по житловому будинку в Костянтинівці. В результаті загинула одна людина, троє отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру .

Також до лікарні госпіталізували двох жінок 65 та 88 років із сусіднього будинку - у них діагностували мінно-вибухові травми, рвані рани та контузію.

У момент обстрілу подружжя перебувало у власному будинку. Чоловік отримав мінно-вибухову травму та рвані рани стегна і передпліччя.

Обстріли Костянтинівки

Костянтинівка - місто в Краматорському районі Донецької області, центр Костянтинівської міської громади. Було окуповане російськими військами у 2014 році. Звільнене від окупантів 5 липня 2014 року в ході проведення АТО силами Національної гвардії України та військовими підрозділами.

Наразі окупанти постійно обстрілюють Костянтинівку. Наприклад, у квітні росіяни завдали 10 авіаударів по Костянтинівці, пошкодивши важливі інфраструктурні об’єкти, зокрема електромережу ДТЕК. Внаслідок атаки було поранено одну людину.

Також російська армія атакувала колону автівок з людьми, які евакуювались з одного з сіл під Костянтинівкою. Окупанти прицільно били саме по людях, були постраждалі.

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