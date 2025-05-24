Зеленский после ночных ударов: Москва намеренно затягивает войну, нужно более сильное давление

РФ осуществила массированный ночной обстрел Украины дронами и ракетами. Зеленский призвал усилить давление на Москву из-за затягивания войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, в ночь на 24 мая Киев и ряд областей Украины подверглись мощному ракетно-дроновому удару со стороны России.
Как напомнил Зеленский, было выпущено 14 баллистических ракет и более 250 ударных дронов, большинство из которых - иранские "шахеды".
В столице продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела - спасатели обезвреживают обломки ракет и дронов, устраняют пожары и работают на местах падения снарядов.
Пострадали жилые дома, автомобили, предприятия. Есть раненые.
Под удары также попали Одесская, Винницкая, Сумская, Харьковская, Донецкая, Киевская и Днепровская области - всюду среди жертв в основном гражданские.
Президент Владимир Зеленский в обращении призвал усилить санкции против России, подчеркнув, что Украина неоднократно предлагала прекращение огня, однако агрессор игнорирует эти предложения.
Он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил всех, кто поддерживает страну в это сложное время.
"Только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь", - заявил Зеленский.
Во время ночного обстрела с применением дронов-камикадзе и ракет в Киеве раздавались взрывы, в столице активно велась работа ПВО. Также в городе фиксировали падение обломков вражеских воздушных целей в ряде районов, сообщалось о 8 пострадавших.
Кроме того, вчера 23 мая в 22:40 российские войска нанесли авиаудар по жилой застройке Константиновки, сбросив бомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК.
В результате атаки погибла 47-летняя женщина, ее муж получил тяжелые ранения.
Днем 23 мая в Одессе прогремели взрывы. Это произошло на фоне объявленной Воздушными силами угрозы о баллистике.
Как выяснилось позже,враг ударил двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погиб работник порта.
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