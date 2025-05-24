Зеленский после ночных ударов: Москва намеренно затягивает войну, нужно более сильное давление

По словам президента, в ночь на 24 мая Киев и ряд областей Украины подверглись мощному ракетно-дроновому удару со стороны России.

Как напомнил Зеленский, было выпущено 14 баллистических ракет и более 250 ударных дронов, большинство из которых - иранские "шахеды".

В столице продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела - спасатели обезвреживают обломки ракет и дронов, устраняют пожары и работают на местах падения снарядов.

Пострадали жилые дома, автомобили, предприятия. Есть раненые.

Под удары также попали Одесская, Винницкая, Сумская, Харьковская, Донецкая, Киевская и Днепровская области - всюду среди жертв в основном гражданские.

Президент Владимир Зеленский в обращении призвал усилить санкции против России, подчеркнув, что Украина неоднократно предлагала прекращение огня, однако агрессор игнорирует эти предложения.

Он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил всех, кто поддерживает страну в это сложное время.

"Только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь", - заявил Зеленский.