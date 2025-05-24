Масована комбінована атака: у Києві знову пролунали вибухи

У Києві цієї ночі, 24 травня, було чути вибухи на тлі триваючої дронової атаки з боку російських окупантів. У столиці ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та мер столиці Віталій Кличко .

Вибух у районі міста Київ було чути близько 23:38. Він був досить гучним.

Як розповів Київський міський голова, у місті ведеться робота ППО. Він також закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Зауважимо, що перед тим мер столиці розповів, що "понад 20 ворожих БпЛА прямують на Київ з трьох різних напрямків". Йдеться про Броварський, Вишгородський, Бориспільський райони - відповідне оголошення було зроблене близько 00:05.

У Повітряних силах ЗСУ також повідомили про фіксацію руху ударних безпілотників противника у напрямку Києва.

Між тим у столиці приблизно о 23:40 було чути ще звуки вибухів.

Зазначимо, що у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) розповіли, що "по ворожих цілях в столиці активно працює ППО.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко також розповів у своєму Telegram, що російські загарбники продовжують атакувати місто Київ.

Комбінована атака на столицю й нові вибухи

Пізніше стало відомо про загрозу ракетних атак з північного напрямку. У Повітряних силах ЗСУ інформували про балістику.

Фіксувався рух ракет у бік Києва. У столиці нову було чути вибухи, деякі з них - досить сильні.

У Повітряних силах також казали про ворожу швидкісну ціль в Київській області. Мер столиці Кличко розповів про роботу ППО у Києві та тлі російської повітряної атаки.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 23 травня, фіксувався рух ударних безпілотників у напрямку столиці, а також були помічені "Шахеди" в Київській області. На тлі дронової атаки лунали вибухи у Києві та області, розпочалася робота сил та засобів ППО.

Пізніше стало відомо, що у столиці фіксували падіння уламків збитих БПЛА ворога у Голосіївському районі, де сталася пожежа. Крім того, відомо про двох постраждалих у Київській області в Броварському районі через дронову атаку.