В Одесі пролунали вибухи на тлі загрози балістики

Вибухи в Одесі пролунали у п'ятницю, 23 травня. На півдні та сході України попередили про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві Telegram-канали.

Військові також закликали жителів Одеси перебувати в укриттях. На тлі цих повідомлень в Одесі пролунало декілька вибухів.

Повітряну тривогу у східних, південних та центральних областях України оголосили після 14:00.

Атака дронів на Одесу

Зранку 23 травня російські дрони атакували Одеську область. За даними ОВА, внаслідок атаки у передмісті Одеси пошкоджено приватний будинок, постраждав чоловік.

Пізніше Одеська обласна прокуратура уточнила, що внаслідок атаки постраждало двоє людей - 46-річний чоловік та 60-річна жінка, їх госпіталізували.

За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ у ніч на 23 травня випустила по Україні 175 дронів та атакувала балістичною ракетою "Іскандер-М".

Сили ППО знешкодили 150 ворожих дронів на сході, заході півночі, півдні та в центрі країни. Протиповітряна оборона збила 91 дрон, ще 59 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

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