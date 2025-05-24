Зеленський після нічних ударів: Москва навмисно затягує війну, потрібен сильніший тиск

РФ здійснила масований нічний обстріл України дронами та ракетами. Зеленський закликав посилити тиск на Москву через затягування війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Він висловив співчуття родинам загиблих і подякував всім, хто підтримує країну в цей складний час.

Президент Володимир Зеленський у зверненні закликав посилити санкції проти Росії, наголосивши, що Україна неодноразово пропонувала припинення вогню, проте агресор ігнорує ці пропозиції.

Під удари також потрапили Одещина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Київщина та Дніпровщина - усюди серед жертв переважно цивільні.

У столиці тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу - рятувальники знешкоджують уламки ракет і дронів, усувають пожежі та працюють на місцях падіння снарядів.

Як нагадав Зеленський, було випущено 14 балістичних ракет та понад 250 ударних дронів, більшість із яких - іранські "шахеди".

За словами президента, у ніч на 24 травня Київ та низка областей України зазнали потужного ракетно-дронового удару з боку Росії.

Нічна атака на Україну 24 травня

Під час нічного обстрілу із застосуванням дронів-камікадзе та ракет у Києві лунали вибухи, у столиці активно велась робота ППО. Також у місті фіксували падіння уламків ворожих повітряних цілей у низці районів, повідомлялося про 8 постраждалих.

Водночас, на Оболоні уламки впали на торговий центр та на будинок, і там сталася пожежа.

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Крім того, вчора 23 травня о 22:40 російські війська завдали авіаудару по житловій забудові Костянтинівки, скинувши бомбу "ФАБ-250" із модулем УМПК.

Внаслідок атаки загинула 47-річна жінка, її чоловік отримав тяжкі поранення.

Вдень 23 травня в Одесі пролунали вибухи. Це сталося на тлі оголошеної Повітряними силами загрози про балістику.

Як з'ясувалося пізніше, ворог вдарив двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинув працівник порту.

будинок, і там сталася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.