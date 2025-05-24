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Зеленский после ночных ударов: Москва намеренно затягивает войну, нужно более сильное давление

Суббота 24 мая 2025 10:45
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Зеленский после ночных ударов: Москва намеренно затягивает войну, нужно более сильное давление Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ осуществила массированный ночной обстрел Украины дронами и ракетами. Зеленский призвал усилить давление на Москву из-за затягивания войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, в ночь на 24 мая Киев и ряд областей Украины подверглись мощному ракетно-дроновому удару со стороны России.

Как напомнил Зеленский, было выпущено 14 баллистических ракет и более 250 ударных дронов, большинство из которых - иранские "шахеды".

В столице продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела - спасатели обезвреживают обломки ракет и дронов, устраняют пожары и работают на местах падения снарядов.

Пострадали жилые дома, автомобили, предприятия. Есть раненые.

Под удары также попали Одесская, Винницкая, Сумская, Харьковская, Донецкая, Киевская и Днепровская области - всюду среди жертв в основном гражданские.

Президент Владимир Зеленский в обращении призвал усилить санкции против России, подчеркнув, что Украина неоднократно предлагала прекращение огня, однако агрессор игнорирует эти предложения.

Он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил всех, кто поддерживает страну в это сложное время.

"Только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь", - заявил Зеленский.

Ночная атака на Украину 24 мая

Во время ночного обстрела с применением дронов-камикадзе и ракет в Киеве раздавались взрывы, в столице активно велась работа ПВО. Также в городе фиксировали падение обломков вражеских воздушных целей в ряде районов, сообщалось о 8 пострадавших.

Кроме того, вчера 23 мая в 22:40 российские войска нанесли авиаудар по жилой застройке Константиновки, сбросив бомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК.

В результате атаки погибла 47-летняя женщина, ее муж получил тяжелые ранения.

Днем 23 мая в Одессе прогремели взрывы. Это произошло на фоне объявленной Воздушными силами угрозы о баллистике.

Как выяснилось позже,враг ударил двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погиб работник порта.

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