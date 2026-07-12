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Зеленський після наради зі Свириденко поговорив з главою "Нафтогазу"

15:11 12.07.2026 Нд
1 хв
Карецький може стати новим прем'єром?
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський та глава "Нафтогазу" Сергій Корецький (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент України Володимир Зеленський одразу після нарази з прем'єром Юлією Свириденко заслухав доповідь голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Президент подякував Корецькому за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній - "Укрнафти" та "Нафтогазу".

"Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що зараз є нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі в прикордонних та прифронтових регіонах, удари по АЗС, інших обʼєктах.

"Обговорили сьогодні, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів в рамках оновленої політичної стратегії нашої держави", - додав президент.

Варто зазначити, що низка нардепів називають Корецького одним з кандидатів на посаду прем'єр-міністра України замість Свириденко.

Зеленський анонсував оновлення Кабміну

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Юлію Свириденко з посади прем'єр-міністра. Вона очолить новий значимий напрямок.

Президент також анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів.

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Володимир ЗеленськийКабінет Міністрів УкраїниНафтогаз УкраїниСергій Корецький