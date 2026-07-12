Зеленский после совещания со Свириденко поговорил с главой "Нафтогаза"

Президент поблагодарил Корецкого за эффективную работу во главе стратегических украинских государственных компаний - "Укрнафты" и "Нафтогаза".

"Это очень сложная сфера с большим пересечением интересов, и важно, что Сергей обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности этих компаний", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас есть новые вызовы из-за российских ударов, в частности по энергетической инфраструктуре в приграничных и прифронтовых регионах, удары по АЗС, другим объектам.

"Обсудили сегодня, какие шаги нужны нашему государству для большей устойчивости Украины и обеспечения определенных результатов в рамках обновленной политической стратегии нашего государства", - добавил президент.

Следует отметить, что ряд нардепов называют Корецкого одним из кандидатов на должность премьер-министра Украины вместо Свириденко.