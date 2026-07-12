RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский после совещания со Свириденко поговорил с главой "Нафтогаза"

15:11 12.07.2026 Вс
1 мин
Карецкий может стать новым премьером?
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после встречи с премьером Юлией Свириденко заслушал доклад председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Президент поблагодарил Корецкого за эффективную работу во главе стратегических украинских государственных компаний - "Укрнафты" и "Нафтогаза".

"Это очень сложная сфера с большим пересечением интересов, и важно, что Сергей обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности этих компаний", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас есть новые вызовы из-за российских ударов, в частности по энергетической инфраструктуре в приграничных и прифронтовых регионах, удары по АЗС, другим объектам.

"Обсудили сегодня, какие шаги нужны нашему государству для большей устойчивости Украины и обеспечения определенных результатов в рамках обновленной политической стратегии нашего государства", - добавил президент.

Следует отметить, что ряд нардепов называют Корецкого одним из кандидатов на должность премьер-министра Украины вместо Свириденко.

Зеленский анонсировал обновление Кабмина

Напомним, сегодня, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Юлию Свириденко с должности премьер-министра. Она возглавит новое важное направление.

Президент также анонсировал изменения в составе руководителей правоохранительных органов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийКабинет Министров УкраиныНафтогаз УкраиныСергей Корецкий