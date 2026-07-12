Зеленський після наради зі Свириденко поговорив з главою "Нафтогазу"

Президент України Володимир Зеленський одразу після нарази з прем'єром Юлією Свириденко заслухав доповідь голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Президент подякував Корецькому за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній - "Укрнафти" та "Нафтогазу".

"Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що зараз є нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі в прикордонних та прифронтових регіонах, удари по АЗС, інших обʼєктах.

"Обговорили сьогодні, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів в рамках оновленої політичної стратегії нашої держави", - додав президент.

Варто зазначити, що низка нардепів називають Корецького одним з кандидатів на посаду прем'єр-міністра України замість Свириденко.