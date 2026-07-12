ua en ru
Вс, 12 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский после совещания со Свириденко поговорил с главой "Нафтогаза"

15:11 12.07.2026 Вс
1 мин
Карецкий может стать новым премьером?
aimg Татьяна Степанова
Зеленский после совещания со Свириденко поговорил с главой "Нафтогаза" Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий (t.me/V_Zelenskiy_official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после встречи с премьером Юлией Свириденко заслушал доклад председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Президент поблагодарил Корецкого за эффективную работу во главе стратегических украинских государственных компаний - "Укрнафты" и "Нафтогаза".

"Это очень сложная сфера с большим пересечением интересов, и важно, что Сергей обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности этих компаний", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас есть новые вызовы из-за российских ударов, в частности по энергетической инфраструктуре в приграничных и прифронтовых регионах, удары по АЗС, другим объектам.

"Обсудили сегодня, какие шаги нужны нашему государству для большей устойчивости Украины и обеспечения определенных результатов в рамках обновленной политической стратегии нашего государства", - добавил президент.

Следует отметить, что ряд нардепов называют Корецкого одним из кандидатов на должность премьер-министра Украины вместо Свириденко.

Зеленский анонсировал обновление Кабмина

Напомним, сегодня, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Юлию Свириденко с должности премьер-министра. Она возглавит новое важное направление.

Президент также анонсировал изменения в составе руководителей правоохранительных органов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Нафтогаз Украины Сергей Корецкий
Новости
"Моя надежда - завершить войну дипломатией". Что сказал сенатор Грэм об Украине перед смертью
"Моя надежда - завершить войну дипломатией". Что сказал сенатор Грэм об Украине перед смертью
Аналитика
Vyriy против ГБР: что не так с ценами на дроны и как скандал бьет по отрасли
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Vyriy против ГБР: что не так с ценами на дроны и как скандал бьет по отрасли