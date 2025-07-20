Зеленський після доповіді Сирського: логістика росіян має страждати від "дипстрайків"

Україна зробить акцент на посиленні ударів по російських логістичних можливостях. Все в Росії, що працює на війну, повинно страждати від "дипстрайків" - далекобійних ударів українськими ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського за підсумками доповіді Головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.

"Головком доповів і щодо наших далекобійних ударів, зокрема частоти та ефективності дипстрайків. Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни", - зазначив президент.

За його словами, головком ЗСУ, міністр оборони та секретар Ради національної безпеки та оборони зараз опрацьовують запити на додаткове фінансування виробництва ударних дронів та постачання. При цьому мова йде як про дрони для фронту, так і про дрони для захисту міст від ударів.

"Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти", - запевнив Зеленський.

Ситуація на фронті

Окрім дронів, за словами президента, обговорювалася ситуація біля Покровська в Донецькій області, та загальне положення справ в Сумській області. На Покровському напрямку окупанти намагаються активно використовувати диверсійно-розвідувальні групи та малі піхотні загони для захоплення нових позицій.

"Українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність окупанта", - підкреслив Зеленський.

У прикордонних районах Сумщини ситуація стабільна та контрольована. Українські війська відбивають атаки російських окупантів.

"Вдячний усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини - 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду", - резюмував президент.