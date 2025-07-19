У Москві поскаржилися на атаку дронів: в аеропортах колапс
Надвечір 19 липня в Москві та Підмосков'ї вкотре повідомили про атаку безпілотників, через що в аеропортах призупинили зліт і посадку літаків, чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та ЗМІ.
За словами мера Москви Сергія Собяніна, через атаку дронів у московських аеропортах "Внуково" і "Домодєдово" тимчасово запровадили обмеження на польоти. Місцеві жителі поскаржилися на звуки вибухів у районі підмосковного Троїцька.
"У Москві щось у небі", - повідомив керівник Центру протидії дезінформації України Андрій Коваленко.
А тим часом жителі Зеленограда та Істри, що в Підмосков'ї, повідомляють про звуки вибухів у небі. За їхніми словами, ППО відбиває атаку безпілотників - було чути близько 10 вибухів.
Атака дронів у РФ 19 липня
У Москві та Ростові-на-Дону в ніч на 19 липня гриміли вибухи на тлі атаки безпілотників. Московський мер Андрій Собянін стверджував, ніби безпілотники були збиті на підльоті до російської столиці.
У Дмитрові повідомляли, що "щось вибухнуло в полі" на тлі атаки безпілотників.
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