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Зеленский после доклада Сырского: логистика россиян должна страдать от "дипстрайков"

Украина, Воскресенье 20 июля 2025 16:12
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Зеленский после доклада Сырского: логистика россиян должна страдать от "дипстрайков" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Украина сделает акцент на усилении ударов по российским логистическим возможностям. Все в России, что работает на войну, должно страдать от "дипстрайков" - дальнобойных ударов украинскими ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского по итогам доклада Главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сирского.

"Главком доложил и по нашим дальнобойным ударам, в частности частоты и эффективности дипстрайков. Российская логистика должна ощутимо страдать в ответ на затягивание этой войны", - отметил президент.

По его словам, главком ВСУ, министр обороны и секретарь Совета национальной безопасности и обороны сейчас прорабатывают запросы на дополнительное финансирование производства ударных дронов и поставки. При этом речь идет как о дронах для фронта, так и о дронах для защиты городов от ударов.

"Речь идет как о беспилотниках для фронта, так и о защите наших городов и общин от российских ударных дронов. На следующей неделе будут подписаны соответствующие дополнительные контракты", - заверил Зеленский.

Ситуация на фронте

Кроме дронов, по словам президента, обсуждалась ситуация возле Покровска в Донецкой области, и общее положение дел в Сумской области. На Покровском направлении оккупанты пытаются активно использовать диверсионно-разведывательные группы и малые пехотные отряды для захвата новых позиций.

"Украинские подразделения применяют все необходимые средства, чтобы выявлять и обезвреживать такую активность оккупанта", - подчеркнул Зеленский.

В приграничных районах Сумщины ситуация стабильная и контролируемая. Украинские войска отражают атаки российских оккупантов.

"Благодарен всем привлеченным подразделениям за полное выполнение поставленных задач. Особенно отмечу 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду за действия именно на Покровском направлении, а за оборону Сумщины - 225-й отдельный штурмовой полк и 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду", - резюмировал президент.

Атаки дронов на Россию

Напомним, что в ночь на 20 июля в России было очень громко. Жители Москвы и Подмосковья сообщили об атаке дронов. В Зеленограде и поселении Голубое прогремели взрывы.

В Москве и Ростове-на-Дону в ночь на 19 июля гремели взрывы на фоне атаки беспилотников. Московский мэр Андрей Собянин утверждал, что беспилотники были сбиты на подлете к российской столице. Атака БПЛА вызвала коллапс в аэропортах Московской области.

В российском городе Дмитров россияне сообщали, что "что-то взорвалось в поле" на фоне атаки беспилотников. Точные последствия атаки не сообщались.

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