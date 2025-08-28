Зеленський після атаки на Київ звернувся до Китаю та Угорщини

"Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зауважив президент.

Він повідомив, що люди досі можуть бути під завалами. Крім того, вже відомо про десятки поранених.

"Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків", - підкреслив глава України.

Він наголосив, що Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для російського диктатора Володимира Путіна.

"Ми очікуємо реакцію Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що", - повідомив президент.

Зеленський зауважив, що Київ очікує на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз "частіше мовчить, ніж займає принципові позиції".

Водночас президент закликав світ посилити санкції проти Російської Федерації.

"І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить. Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни. Вічна памʼять усім жертвам Росії!", - підсумував глава України.