Зеленский после атаки на Киев обратился к Китаю и Венгрии

"Сейчас в Киеве продолжается разбор завалов обычного жилого дома после российского удара. Очередной массированный удар против наших городов и общин. Опять убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил президент.

Он сообщил, что люди до сих пор могут быть под завалами. Кроме того, уже известно о десятках раненых.

"Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это означает, что Россия до сих пор не боится последствий", - подчеркнул глава Украины.

Он подчеркнул, что Россия до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для российского диктатора Владимира Путина.

"Мы ожидаем реакцию Китая на происходящее. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо", - сообщил президент.

Зеленский отметил, что Киев ожидает реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас "чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции".

В то же время президент призвал мир усилить санкции против Российской Федерации.

"И уже точно время новых жестких санкций против России за все, что она делает. Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны. Вечная память всем жертвам России!", - подытожил глава Украины.