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Зеленський підтвердив звільнення Резнікова і назвав його наступника

Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови держави.

"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому", - заявив він. 

За словами президента, Міністерство має очолити Рустем Умєров.

"Верховна рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури", - додав він. 

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