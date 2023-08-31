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Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони

Київ, Четвер 31 серпня 2023 07:00
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Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони Міністр оборони України Олексій Резніков (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Ситуація навколо міністерства оборони та його голови Олексія Резнікова – зараз головна тема політичного порядку денного в країні. Про те, чи справді Резніков може вирушити послом до Великої Британії, що цьому заважає і хто може прийти йому на заміну – докладніше у матеріалі РБК-Україна.

"Президент точно знає, що я не просився на цю посаду. Навпаки, я відмовляв його від цього призначення. Він точно знає, що і скільки я зробив, і він точно знає, що якщо він доручить інший важливий проект, я з радістю погоджуся. Тому що ця посада – це Голгофа", – заявив міністр оборони Олексій Резніков на прес-конференції 28 серпня.

Перед ним на столі лежало кілька зразків турецьких зимових курток для українських військовослужбовців. Торішня закупівля міністерством цих курток стала приводом для чергового гучного скандалу навколо Міноборони. І знову оживила давні кулуарні розмови про можливе звільнення Резнікова з посади.

Від яєць до курток

Скандальні історії переслідують Міноборони та його голову від початку цього року. Спочатку були "яйця по 17 гривень". Журналісти-розслідувачі стверджували, що міністерство за завищеними цінами закупило одразу кілька продуктових партій для військовослужбовців, але у політичному фольклорі залишилися саме яйця.

Резніков вийшов із поясненнями, які пресу не влаштували, скандал набирав хід. На початок лютого швидке звільнення міністра з посади виглядало справою вирішеною. Олії у вогонь підлила й історія з головою департаменту військово-технічної політики Олександром Лієвим, у якого нібито виявився російський паспорт. Ця інформація не підтвердилася, після чого автори розслідування вибачилися.

Але маховик вже надто розкрутився, 5 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія офіційно заявив, що Резніков перейде на посаду голови Мінстратегпрому, а його місце займе начальник ГУР Кирило Буданов. При цьому причиною було оголошено не корупційні скандали, а необхідність "мілітаризації" міністерства.

Але в результаті у лютому нічого так і не сталося, Резніков і Буданов залишилися на своїх місцях. Але певний шлейф "токсичності", принаймні, серед частини умовної "активної публіки" все ж таки тягнувся. У реаліях української, та й не тільки, політики для отримання негативного образу зовсім необов'язково бути особисто винним у корупції чи інших злочинах – достатньо програти боротьбу в медіа-полі. Тим більше, що Резніков як керівник міністерства є його публічною особою і несе публічну, політичну відповідальність за те, що там відбувається, навіть якщо сам ні до чого не причетний. І навіть його добрі стосунки із Заходом та особистий внесок у отримання Україною зброї цього не перекриють.

Вже у серпні розпочався поточний скандал із турецькими куртками. Спочатку головне звинувачення звучало в тому, що літні куртки з Туреччини на шляху до України "перетворилися" на зимові. Втім, незабаром з'ясувалося, що куртки справді зимові, тому на слуху опинилися інші аспекти резонансної закупівлі: ціна та фірма-постачальник, співвласником якої є племінник нардепа від СН Геннадія Касая. На що Резніков відповідає: куртки виявилися не літніми, а зимовими, українські солдати відвоювали в них минулу зиму, а сама закупівля відбулася за ринковою ціною – отже, жодних претензій до Міноборони не може бути.

Зараз міністр із прихильниками та його критики продовжують вести боротьбу в медіа та соцмережах, дискусія вже багато в чому живе своїм життям, аж до з'ясування, чи можна непомітно відпороти бирку від куртки, щоб пришити іншу, чи ні.

Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в МіноборониМіністр оборони України Олексій Резніков (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Питання про відставку міністра, попри те, з порядку денного не знято. Як розповідають різні поінформовані джерела РБК-Україна в команді влади, ще наприкінці липня, до початку "курткового" скандалу, було ухвалено рішення таки звільнити Резнікова і призначити його послом у Великій Британії. При цьому з британцями щодо цього вже давно йдуть попередні неофіційні переговори – невід'ємна складова таких дипломатичних процедур. Остаточної відповіді, запевняють співрозмовники видання, з Лондона поки що не отримано. І припускають, що останній скандал може вплинути на ситуацію.

Втім, це не головна проблема. Основна причина, через яку зміна голови Міноборони так і не відбулася, цілком типова для команди Зеленського – неможливість знайти наступника.

В українських медіа як можливих кандидатів на посаду голови Міноборони, серед іншого, називали два прізвища: міністра з розвитку стратегічних галузей Олександра Камишіна та віце-прем'єра, міністра інфраструктури та розвитку територій Олександра Кубракова.

Але джерела РБК-Україна стверджують, що Камишин, хоч і користується повагою з боку вищого керівництва країни і вважається ефективним на своїй посаді, поки що недостатньо "заматерів", щоб очолити таку непросту структуру, як Міноборони, і поки що краще, щоб він і надалі вів свої проекти у Мінстратпромі.

Кубраков же нібито сам був не проти перейти до Міноборони, головна мотивація в тому, що тематика "відновлення України", якою він займається – надто складний в організації і вельми невдячний процес. Тим більше, і західні друзі України, м'яко кажучи, поки що не стоять у черзі з мішками грошей, які хочуть витратити на наше відновлення. Але й у випадку з Кубраковим так нічого й не вирішилося.

– Отже, Камишіна та Кубракова зі списку претендентів на Міноборони можна викреслювати? – поцікавилося РБК-Україна у співрозмовника у президентському оточенні.

– Викреслювати поки що нікого не можна, у нас може статися будь-що, - відповів той.

Турнір претендентів

Відчайдушний пошук кандидата на посаду голови Міноборони продовжується. Окрема проблема – згідно із законом, він має бути цивільним, а не військовим. Тому, щоб призначити на посаду, наприклад, першого заступника Резнікова, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка (а його прізвище також звучало в кулуарах), довелося б змінювати законодавство, ще й у розріз із принципами НАТО. Хоча за наявності остаточного рішення та політичної волі це навряд чи стало б непереборною проблемою.

Серед кандидатів на Міноборони виринала і кандидатура голови СБУ Василя Малюка. При цьому його хотіли б зробити одразу і віце-прем'єром по силовому блоку, щоб подати його перехід до Міноборони не просто як звичайну кадрову ротацію, а як системну реорганізацію уряду у військових умовах. Але виникло одразу кілька проблем. В Україні, як і в інших країнах, між військовими та спецслужбістами завжди є певна конкуренція чи навіть нелюбов – тому "чужого" Малюка могли б не сприйняти його ж нові підлеглі. Крім того, його поточною діяльністю на посаді голови СБУ задоволені на Банковій.

Про те, як відчайдушно у владі намагаються вирішити кадрову проблему, говорить і той факт, що обговорювався перехід Малюка на посаду не лише голови Міноборони, а й глави МВС (діючий міністр Ігор Клименко нібито навіть писав заяву про відставку після одного внутрішньокомандного конфлікту).

Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в МіноборониГолова СБУ Василь Малюк (фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Крім того, як розповідає співрозмовник видання у парламенті, кадрові танці навколо Міноборони варто розглядати й у ширшому контексті. Так, на Банковій давно хочуть забрати у місцевої влади частину податку на доходи фізосіб, що забезпечує багатьом громадам левову частку бюджету і нерідко витрачається на умовну "бруківку". Ці гроші планується акумулювати у певному фонді та перенаправити на потреби оборони.

І нехай навіть розпорядником фонду можна призначити не Міноборони, а Мінстратегпром, а в самому Міноборони закупівлі незабаром виведуть з міністерства на окремі агенції – все одно багато депутатів, розповідає співрозмовник, можуть відмовитись голосувати за "антибруківку" при нинішньому керівництві Міноборони, хоча така мотивація і виглядає явно популістською.

У сухому залишку ситуація навколо Міністерства оборони залишається завислою. Верховна рада повернеться до пленарної роботи вже наступного тижня, але не факт, що одразу візьметься за це питання – цілком імовірно, що нового міністра на той час так і не знайдуть. Хоча якийсь шорт-лист кандидатів на середину цього тижня начебто з'явився. І в ньому, серед інших, є голова Фонду держмайна Рустем Умеров.

Звичайно, охочих зайняти це крісло вистачає, це видно навіть по розгону відповідних прізвищ у соцмережах. Але ці люди відбір не проходять і не пройдуть. А ті, кого у найвищому кабінеті хотіли б бачити на цій посаді, загалом самі розуміють: будь-хто, хто зайняв би крісло глави міністерства, приречений на нові скандали, оскільки простежити за всіма процесами просто неможливо. А опоненти завжди можуть підміняти реальну боротьбу з корупцією політичним хайпом.

Не можна виключати і той варіант, що Резніков так і залишиться на своїй посаді. Прикладів того, як топ-чиновник, якого всі впевнено сватають на вихід, залишається на посаді на місяці, а то й на роки, у нинішній владній команді чимало.

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Олексій Резніков
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