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Зеленский подтвердил увольнение Резникова и назвал его преемника

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу обозначить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", - заявил он. 

По словам президента, Министерство должен возглавить Рустем Умеров.

"Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - добавил он.

Рустем Умеров

Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в Самарканде (Узбекистан) в семье выходцев из Алушты (Крым). 

В сентябре 2019 года Умеров был избран народным депутатом Украины от фракции "Голос". Во время работы в Верховной раде возглавлял Временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения использования международной материально-технической помощи.

Детальнее об Умерове - читайте в материале РБК-Украина.

Увольнение Резникова

После последних скандалов с закупками Минобороны в СМИ начали все чаще говорить об отставке министра обороны Алексея Резникова. Некоторые СМИ и парламентарии называют Рустема Умерова потенциальным кандидатом на должность нового министра обороны.

Детальнее об этом можно узнать нашему в материале "Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками у Минобороны".

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Владимир ЗеленскийАлексей РезниковМинистерство обороны РФ