Зеленський підтвердив ураження важливого воєнного підприємства в Кірові

Глава держави зазначив, що це підприємство постачає компоненти для авіаційної та ракетної ворожої техніки, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по Україні. Президент назвав цей удар "абсолютно справедливою відповіддю".

"Також наші далекобійні санкції спрацювали й на відстані майже 1350 кілометрів по нафтовому об'єкту. Були й інші ураження. Важливо, що триває операція і щодо російської логістики, яка забезпечує армію окупанта компонентами для дронів, навігаційного обладнання, спорядженням", - наголосив Зеленський.

Він також подякував всім підрозділам армії, розвідок та СБУ, які залучені до ураження російських об'єктів.

Що передувало

Сьогодні вранці в Кірові було атаковане підприємство російського ВПК "Авіатек". Це машинобудівне підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіаційних комплектуючих, зенітних керованих ракет та засобів порятунку пілотів.

Місцева влада не повідомляла про загрозу чи атаку. Після удару в районі підприємства виникла пожежа, а над самим об'єктом здійнявся великий стовп диму.