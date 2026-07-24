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Кіров піддавався ракетній атаці: попередньо атакований завод "Авіатек"

08:11 24.07.2026 Пт
1 хв
Що відомо про атаку на Кіров?
aimg Едуард Ткач
Кіров піддавався ракетній атаці: попередньо атакований завод "Авіатек" Фото: місцева влада атаку не коментувала (t.me/mchs_official)
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Вранці в п'ятницю, 24 липня, російське місто Кіров було атаковане ракетами. Внаслідок удару, попередньо, постраждало підприємство російського ВПК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-пабліки.

Місцева влада на офіційних каналах у Telegram ні про яку загрозу чи атаку не повідомляла. Однак моніторингові паблики написали, що приблизно о 7-й ранку по Кірову прилетіли ракети.

За попередніми даними, ракетної атаки зазнав "Авіатек". Відомо, що це машинобудівне підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіаційних комплектуючих, зенітних керованих ракет та засобів порятунку пілотів.

Після атаки в районі будівлі підприємства виникла пожежа, а над самим об'єктом здійнявся великий стовп диму.

Наскільки критичні наслідки атаки, поки що інформації немає.

Інші удари по РФ

Нагадаємо, що Кіров був не єдиним містом, яке потрапило під атаку.

Цієї ночі дрони масовано атакували Ленінградську область і безпосередньо передмістя Санкт-Петербурга. В результаті атаки під удар потрапили відразу два склади компанії Wildberries.

Крім того, цієї ночі дрони відвідали тимчасово окупований Крим. У Сімферополі також був атакований склад Wildberries.

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