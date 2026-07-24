Дрони атакували Санкт-Петербург і Тверь, виникла масштабна пожежа на Wildberries (фото, відео)

У ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург і Тверь зазнали масованої атаки дронів. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа як мінімум на одному зі складів Wildberries.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-пабліки.

Тверь

Приблизно о 02:30 у пабликах з'явилися кадри з Твері та області. Відомо, що регіон був масаваною атакою дронів.

Після атаки очевидці зафіксували у Твері пожежу. OSINT-пабліки припускають, що під удар міг потрапити склад Wildberries, проте інформація вимагає уточнень.

Місцева влада ситуацію поки не коментувала.

Санкт-Петербург

Для Ленінградської області починаючи з 23:15 була загроза застосування дронів. Приблизно о 03:30, якщо судити з публікацій відео, безпілотники долетіли до Санкт-Петербурга.

Ще через деякий час з'явилися кадри, як дрони атакують, попередьно, склад Wildberries. Після цієї атаки почалася масштабна пожежа.

При цьому російські Telegram-канали уточнюють, що був атакований WB у селі Новосаратівка Всеволожського району Ленінградської області. Він знаходиться за адміністративним кордоном Пітера, але його часто називають "склад Wildberries Санкт-Петербург".

У той же час паблік "Осторожно, новости" пише, що атаковано промзону "Уткіна Заводь", де розташовані склади, включаючи склад компанії Wildberries.

Але варто зазначити, що в OSINT-каналах на деяких кадрах було видно стовп диму у двох місцях. Чи атаковані склади одразу у двох місцях, поки неясно.

Місцева влада ситуацію поки не коментувала, проте губернатор регіону прозвітував, що сили ППО станом на 4:30 вже нібито збили 33 безпілотники.