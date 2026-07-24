Зеленский подтвердил поражение важного военного предприятия в Кирове

Глава государства отметил, что предприятие поставляет компоненты для авиационной и ракетной вражеской техники, которая, в частности, применяется при массированных ударах по Украине. Президент назвал этот удар "совершенно справедливым ответом".

"Также наши дальнобойные санкции сработали и на расстоянии почти 1350 километров по нефтяному объекту. Были и другие поражения. Важно, что идет операция и по российской логистике, которая обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов, навигационного оборудования, снаряжением", - подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил все подразделения армии, разведок и СБУ, которые привлечены к поражению российских объектов.

Что предшествовало

Сегодня утром в Кирове было атаковано предприятие российского ВПК "Авиатек". Это машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве авиационных комплектующих, зенитных управляемых ракет и средств спасения пилотов.

Местные власти не сообщали об угрозе или атаке. После удара в районе предприятия возник пожар, а над объектом поднялся большой столб дыма.