Зеленський підтвердив ураження нафтобази та інших важливих об'єктів в Росії

Що уразили в Краснодарському та Ставропольському краях

За словами глави держави, українські війська сьогодні далекобійною зброєю уразили важливі цілі в Краснодарському та Ставропольському краях Росії.

Під удар потрапили логістичні центри, які постачали російській армії: комплектуючі для дронів; навігаційне обладнання; інше військове спорядження.

Також уражено чергову нафтобазу на території цих регіонів.

Удар по суднах тіньового флоту в Чорному та Азовському морях

В акваторіях Чорного й Азовського морів українські захисники вразили танкер і чотири суховантажі, що належать до так званого тіньового флоту Росії.

Такі судна росіяни використовують для обходу міжнародних санкцій і транспортування нафти в обхід офіційних маршрутів.

"Цілком справедливо повертаємо війну додому - в Росію", - зазначив глава держави.

Він додав, що Україна вже передала російській стороні всі пропозиції щодо завершення війни.

"Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії", - написав Зеленський.