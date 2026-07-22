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Зеленський підтвердив ураження нафтобази та інших важливих об'єктів в Росії

10:52 22.07.2026 Ср
2 хв
Президент розповів, які цілі опинились під ударом в Росії
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки далекобійних санкцій України повідомив президент (росЗМІ)

Сили оборони України вразили нафтобазу, логістичні центри в Краснодарському й Ставропольському краях Росії, а також деякі цілі в морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

Що уразили в Краснодарському та Ставропольському краях

За словами глави держави, українські війська сьогодні далекобійною зброєю уразили важливі цілі в Краснодарському та Ставропольському краях Росії.

Під удар потрапили логістичні центри, які постачали російській армії: комплектуючі для дронів; навігаційне обладнання; інше військове спорядження.

Також уражено чергову нафтобазу на території цих регіонів.

Удар по суднах тіньового флоту в Чорному та Азовському морях

В акваторіях Чорного й Азовського морів українські захисники вразили танкер і чотири суховантажі, що належать до так званого тіньового флоту Росії.

Такі судна росіяни використовують для обходу міжнародних санкцій і транспортування нафти в обхід офіційних маршрутів.

"Цілком справедливо повертаємо війну додому - в Росію", - зазначив глава держави.

Він додав, що Україна вже передала російській стороні всі пропозиції щодо завершення війни.

"Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії", - написав Зеленський.

Уночі проти 22 липня безпілотники атакували Краснодарський край - у Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на території логістичного центру Wildberries, а в Армавірі, ймовірно, уразили нафтобазу.

Нагадаємо, 21 липня бійці бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" уразили на аеродромі "Халіно" в Курській області винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяНПЗАтака дронів