Зеленский подтвердил поражение нефтебазы и других важных объектов в России

Что поразили в Краснодарском и Ставропольском краях

По словам главы государства, украинские войска сегодня дальнобойным оружием поразили важные цели в Краснодарском и Ставропольском краях России.

Под удар попали логистические центры, снабжавшие российскую армию: комплектующие для дронов; навигационное оборудование; другое военное снаряжение.

Также поражена очередная нефтебаза на территории этих регионов.

Удар по судам теневого флота в Черном и Азовском морях

В акваториях Черного и Азовского морей украинские защитники поразили танкер и четыре сухогруза, принадлежащих к так называемому теневому флоту России.

Такие суда россияне используют для обхода международных санкций и транспортировки нефти в обход официальных маршрутов.

"Совершенно справедливо возвращаем войну домой - в Россию", - отметил глава государства.

Он добавил, что Украина уже передала российской стороне все предложения по завершению войны.

"Мир нужен и Украина дала российской стороне все предложения. Надо заставить перейти к дипломатии", - написал Зеленский.