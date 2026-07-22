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Зеленский подтвердил поражение нефтебазы и других важных объектов в России

10:52 22.07.2026 Ср
2 мин
Президент рассказал, какие цели оказались под ударом в России
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия дальнобойных санкций Украины сообщил президент (росСМИ)

Силы обороны Украины поразили нефтебазу, логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях России и некоторые цели в море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Что поразили в Краснодарском и Ставропольском краях

По словам главы государства, украинские войска сегодня дальнобойным оружием поразили важные цели в Краснодарском и Ставропольском краях России.

Под удар попали логистические центры, снабжавшие российскую армию: комплектующие для дронов; навигационное оборудование; другое военное снаряжение.

Также поражена очередная нефтебаза на территории этих регионов.

Удар по судам теневого флота в Черном и Азовском морях

В акваториях Черного и Азовского морей украинские защитники поразили танкер и четыре сухогруза, принадлежащих к так называемому теневому флоту России.

Такие суда россияне используют для обхода международных санкций и транспортировки нефти в обход официальных маршрутов.

"Совершенно справедливо возвращаем войну домой - в Россию", - отметил глава государства.

Он добавил, что Украина уже передала российской стороне все предложения по завершению войны.

"Мир нужен и Украина дала российской стороне все предложения. Надо заставить перейти к дипломатии", - написал Зеленский.

Ночью против 22 июля беспилотники атаковали Краснодарский край - в Краснодаре вспыхнул масштабный пожар на территории логистического центра Wildberries, а в Армавире, вероятно, поразили нефтебазу.

Напомним, 21 июля бойцы бригады артиллерийской разведки "Черный лес" поразили на аэродроме "Халино" в Курской области истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" .

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