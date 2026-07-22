Зеленский подтвердил поражение нефтебазы и других важных объектов в России

Силы обороны Украины поразили нефтебазу, логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях России и некоторые цели в море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы государства, украинские войска сегодня дальнобойным оружием поразили важные цели в Краснодарском и Ставропольском краях России.
Под удар попали логистические центры, снабжавшие российскую армию: комплектующие для дронов; навигационное оборудование; другое военное снаряжение.
Также поражена очередная нефтебаза на территории этих регионов.
В акваториях Черного и Азовского морей украинские защитники поразили танкер и четыре сухогруза, принадлежащих к так называемому теневому флоту России.
Такие суда россияне используют для обхода международных санкций и транспортировки нефти в обход официальных маршрутов.
"Совершенно справедливо возвращаем войну домой - в Россию", - отметил глава государства.
Он добавил, что Украина уже передала российской стороне все предложения по завершению войны.
"Мир нужен и Украина дала российской стороне все предложения. Надо заставить перейти к дипломатии", - написал Зеленский.
Ночью против 22 июля беспилотники атаковали Краснодарский край - в Краснодаре вспыхнул масштабный пожар на территории логистического центра Wildberries, а в Армавире, вероятно, поразили нефтебазу.
Напомним, 21 июля бойцы бригады артиллерийской разведки "Черный лес" поразили на аэродроме "Халино" в Курской области истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" .