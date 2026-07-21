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ЗСУ знищили російський МіГ-29 прямо на аеродромі в Курській області

14:38 21.07.2026 Вт
1 хв
Під ударом опинився і зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1"
aimg Валерій Ульяненко
ЗСУ знищили російський МіГ-29 прямо на аеродромі в Курській області Фото: українські воїни знищили російський Міг-29 на аеродромі в Курській області (Getty Images)
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Українські військові знищили російський винищувач МіГ-29 на аеродромі в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що 15 окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс" провела успішну операцію на російському аеродромі "Халіно" у Курській області.

"Уражено винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", - йдеться у заяві.

У Генштабі ЗСУ також наголосили, що "далі буде".

Нагадаємо, спецпризначенці Центру спеціального призначення Нацгвардії "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.

Останнім часом українські військові неодноразово завдавали ударів по аеродрому "Саки". Так, у ніч на 1 липня безпілотники СБУ атакували ангари, де розміщувалися винищувачі Су-30.

Згодом, 3 липня, СБУ вдруге завдала удару по цій авіабазі. У результаті було уражено сім ангарів з авіаційною технікою, зокрема винищувачами Су-30СМ, Су-30 та фронтовими бомбардувальниками Су-24.

РБК-Україна також писало, що українські захисники за допомогою FPV-дрона Shrike, розробленого технологічно-оборонною компанією SkyFall, уразили російський ударний вертоліт Мі-28.

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