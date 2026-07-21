ЗСУ знищили російський МіГ-29 прямо на аеродромі в Курській області
Українські військові знищили російський винищувач МіГ-29 на аеродромі в Курській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що 15 окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс" провела успішну операцію на російському аеродромі "Халіно" у Курській області.
"Уражено винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", - йдеться у заяві.
У Генштабі ЗСУ також наголосили, що "далі буде".
Нагадаємо, спецпризначенці Центру спеціального призначення Нацгвардії "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.
Останнім часом українські військові неодноразово завдавали ударів по аеродрому "Саки". Так, у ніч на 1 липня безпілотники СБУ атакували ангари, де розміщувалися винищувачі Су-30.
Згодом, 3 липня, СБУ вдруге завдала удару по цій авіабазі. У результаті було уражено сім ангарів з авіаційною технікою, зокрема винищувачами Су-30СМ, Су-30 та фронтовими бомбардувальниками Су-24.
РБК-Україна також писало, що українські захисники за допомогою FPV-дрона Shrike, розробленого технологічно-оборонною компанією SkyFall, уразили російський ударний вертоліт Мі-28.