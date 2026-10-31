ЗСУ уразили комбінат "Каменський", який виробляє ракетне паливо, у Ростовській області

У ніч на 31 жовтня ЗСУ уразили комбінат "Каменський" у Ростовській області РФ. На підприємстві загорівся склад готової продукції, пошкоджено чотири цехи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Для ураження підприємства українські військові застосували ударні безпілотники та ракетні війська ВМС ЗСУ. Зокрема, залучили берегові ракетні комплекси "Нептун".

За даними Генштабу, на об'єкті підтверджено займання складу готової продукції. Крім того, пошкоджено чотири виробничі цехи.

Комбінат "Каменський" спеціалізується на виробництві твердого ракетного палива. Його використовують для боєприпасів реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

Ураження таких підприємств може впливати на спроможність російської армії забезпечувати свої війська відповідними боєприпасами. Зокрема, йдеться про ракети для реактивних систем залпового вогню, які російські військові застосовують для обстрілів українських населених пунктів.

Які ще об'єкти РФ уразили ЗСУ

Окрім комбінату в Ростовській області, Сили оборони України атакували чотири склади матеріально-технічних засобів російської армії.

За інформацією Генштабу, уражено об'єкти в таких районах:

Харцизьк і Докучаєвськ Донецької області;

Нововасилівка Запорізької області;

Новоайдар Луганської області.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", - підсумували у Генштабі.