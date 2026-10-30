ua en ru
Пт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дістаємо до Західного Сибіру. Україна працює над збільшенням далекобійності, - Зеленський

18:53 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Дістаємо до Західного Сибіру. Україна працює над збільшенням далекобійності, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Додати як бажане джерело в Google

Україна працює над тим, щоб її ракети й безпілотники могли діставати до більш віддалених територій Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що отримав доповідь за підсумками дипстрайків у вересні-жовтні і подякував військовим за влучність та "регулярну якісну реалізацію українських далекобійних санкцій".

"На кожен російський удар по наших містах і громадах завжди є наша цілком справедлива відповідь. На сьогодні в досяжності наших дипстрайків російські об'єкти на лінії від Ямалу до Західного Сибіру, і працюємо, щоб наші дрони й ракети могли досягати і ще більш віддалених російських територій", - зазначив президент.

Зеленський додав, що були визначені ключові напрямки для подальшого застосування "далекобійних санкцій".

"Будуть масштабуватись і наші підрозділи дипстрайків - як на основі спроможностей СБУ та, зокрема, Центру спеціальних операцій "Альфа", так і на основі наших розвідок та інших складових Сил оборони України", - розповів він.

Глава держави підкреслив, що українська далекобійність є однією з реальних гарантій збереження незалежності України під час війни та буде однією з довготривалих гарантій безпеки після настання миру.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня масована атака дронів призвела до масштабних перебоїв у роботі аеропортів Москви. Через нальоти дронів скасували понад 200 авіарейсів.

Крім того, цієї ночі дрони атакували Новокуйбишевськ у Самарській області РФ. Унаслідок удару на території місцевого НПЗ, який виробляє реактивне паливо для російської авіації, спалахнула пожежа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні Ракети Дрони
Новини
Хліб до кінця року може подорожчати: що впливає на ціни в магазинах
Хліб до кінця року може подорожчати: що впливає на ціни в магазинах
Аналітика
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур