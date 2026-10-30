Дістаємо до Західного Сибіру. Україна працює над збільшенням далекобійності, - Зеленський
Україна працює над тим, щоб її ракети й безпілотники могли діставати до більш віддалених територій Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
Глава держави розповів, що отримав доповідь за підсумками дипстрайків у вересні-жовтні і подякував військовим за влучність та "регулярну якісну реалізацію українських далекобійних санкцій".
"На кожен російський удар по наших містах і громадах завжди є наша цілком справедлива відповідь. На сьогодні в досяжності наших дипстрайків російські об'єкти на лінії від Ямалу до Західного Сибіру, і працюємо, щоб наші дрони й ракети могли досягати і ще більш віддалених російських територій", - зазначив президент.
Зеленський додав, що були визначені ключові напрямки для подальшого застосування "далекобійних санкцій".
"Будуть масштабуватись і наші підрозділи дипстрайків - як на основі спроможностей СБУ та, зокрема, Центру спеціальних операцій "Альфа", так і на основі наших розвідок та інших складових Сил оборони України", - розповів він.
Глава держави підкреслив, що українська далекобійність є однією з реальних гарантій збереження незалежності України під час війни та буде однією з довготривалих гарантій безпеки після настання миру.
Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня масована атака дронів призвела до масштабних перебоїв у роботі аеропортів Москви. Через нальоти дронів скасували понад 200 авіарейсів.
Крім того, цієї ночі дрони атакували Новокуйбишевськ у Самарській області РФ. Унаслідок удару на території місцевого НПЗ, який виробляє реактивне паливо для російської авіації, спалахнула пожежа.