ua en ru
Вс, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский подтвердил поражение комбината "Каменский" в Ростовской области

12:58 01.11.2026 Вс
1 мин
aimg Мария Науменко
Зеленский подтвердил поражение комбината "Каменский" в Ростовской области Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Украина нанесла удар по комбинату "Каменский" в Ростовской области РФ. Предприятие вовлечено в производство ракет для российского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Наши дальнобойные санкции – в Ростовском регионе. Поражён комбинат Каменский – предприятие российского ОПК, которое привлечено к производству ракет", – заявил Зеленский.

Также был поражен комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С2" и командно-штабная машина системы С-400 "Триумф".

Общую стоимость пораженных объектов ПВО президент оценил примерно в 70 миллионов долларов.

"Спасибо воинам СБУ и другим составляющим Сил обороны за меткость! Справедливо защищаемся от российской агрессии и делаем все, чтобы уменьшить возможности России ее продолжать", - подытожил глава государства.

Напомним, в ночь на 31 октября ВСУ поразили комбинат "Каменский" в Ростовской области РФ с помощью ударных беспилотников и ракет "Нептун". По данным Генштаба, на предприятии загорелся склад готовой продукции, а четыре производственных цеха получили повреждения.

В то же время , Украина работает над увеличением дальности поражения и планирует масштабировать подразделения, выполняющие дальнобойные удары по территории РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Украина Война России против Украины
Новости
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света
Аналитика
Валютные качели осени: почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен
Наталия Богута Валютные качели осени: почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен