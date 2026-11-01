Зеленский подтвердил поражение комбината "Каменский" в Ростовской области

Украина нанесла удар по комбинату "Каменский" в Ростовской области РФ. Предприятие вовлечено в производство ракет для российского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Спасибо воинам СБУ и другим составляющим Сил обороны за меткость! Справедливо защищаемся от российской агрессии и делаем все, чтобы уменьшить возможности России ее продолжать", - подытожил глава государства.

Также был поражен комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С2" и командно-штабная машина системы С-400 "Триумф".

"Наши дальнобойные санкции – в Ростовском регионе. Поражён комбинат Каменский – предприятие российского ОПК, которое привлечено к производству ракет", – заявил Зеленский.

Напомним, в ночь на 31 октября ВСУ поразили комбинат "Каменский" в Ростовской области РФ с помощью ударных беспилотников и ракет "Нептун". По данным Генштаба, на предприятии загорелся склад готовой продукции, а четыре производственных цеха получили повреждения.

В то же время , Украина работает над увеличением дальности поражения и планирует масштабировать подразделения, выполняющие дальнобойные удары по территории РФ.