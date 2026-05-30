Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський підтвердив удар по нафтобазі РФ за 500 км від України

14:33 30.05.2026 Сб
2 хв
Російська нафтова галузь отримала чергову відповідь від СБУ
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Нафтова інфраструктура Росії знову опинилася під ударом. Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження об'єкта в Краснодарському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Читайте також: Росія втрачає мільйони тонн дизеля через українські атаки на НПЗ, - Reuters

За словами президента, ціль розташовувалася приблизно за 500 кілометрів від українського державного кордону.

"Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження", - наголосив Зеленський.

За його словами, під удар потрапив черговий об'єкт російської нафтової галузі в Армавірі Краснодарського краю.

Президент подякував співробітникам Служби безпеки України за проведену операцію та її результат.

"Важливо, що крок за кроком виконуємо план наших далекобійних санкцій - у відповідь за все те, що Росія робить проти нашої країни і людей", - підкреслив він.

Зеленський додав, що Україна використовує різні інструменти тиску на Росію - від юридичних механізмів до практичних ударів по об'єктах, які працюють на російську військову економіку.

"Усі типи наших санкцій - юридичні та цілком практичні далекобійні - працюють на наближення миру. Дякую за влучність", - підсумував глава держави.

Нафтові об'єкти в Росії регулярно стають цілями атак безпілотників. У ніч на 30 травня під атакою дронів опинилися одразу кілька об'єктів паливної інфраструктури Росії та окупованого Криму.

Тоді в Таганрозі загорілися танкер і резервуар із паливом на території порту. Також російські та OSINT-ресурси повідомляли про ймовірні удари по нафтобазі в Армавірі та нафтовій інфраструктурі у Феодосії.

