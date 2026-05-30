Зеленський підтвердив удар по нафтобазі РФ за 500 км від України

Нафтова інфраструктура Росії знову опинилася під ударом. Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження об'єкта в Краснодарському краї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram.
За словами президента, ціль розташовувалася приблизно за 500 кілометрів від українського державного кордону.
"Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження", - наголосив Зеленський.
За його словами, під удар потрапив черговий об'єкт російської нафтової галузі в Армавірі Краснодарського краю.
Президент подякував співробітникам Служби безпеки України за проведену операцію та її результат.
"Важливо, що крок за кроком виконуємо план наших далекобійних санкцій - у відповідь за все те, що Росія робить проти нашої країни і людей", - підкреслив він.
Зеленський додав, що Україна використовує різні інструменти тиску на Росію - від юридичних механізмів до практичних ударів по об'єктах, які працюють на російську військову економіку.
"Усі типи наших санкцій - юридичні та цілком практичні далекобійні - працюють на наближення миру. Дякую за влучність", - підсумував глава держави.
Нафтові об'єкти в Росії регулярно стають цілями атак безпілотників. У ніч на 30 травня під атакою дронів опинилися одразу кілька об'єктів паливної інфраструктури Росії та окупованого Криму.
Тоді в Таганрозі загорілися танкер і резервуар із паливом на території порту. Також російські та OSINT-ресурси повідомляли про ймовірні удари по нафтобазі в Армавірі та нафтовій інфраструктурі у Феодосії.